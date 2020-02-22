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Матч-центр
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Йоханн Берг Гудмундссон
№25
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Исландия
Дата рождения
27 окт. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Бернли
3
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 68' - 90'
Эвертон
1
Бернли
0
минуты: 68' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 84'
Бернли
1
Эвертон
0
минуты: 1' - 84'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 2
Бернли
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Бернли
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Бернли
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 66'
Вулверхэмптон
1
Бернли
1
минуты: 1' - 66'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 72'
Арсенал
2
Бернли
1
минуты: 1' - 72'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Бернли
3 : 0
Саутгемптон
75'
75'
75'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
75'
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90'