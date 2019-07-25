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Лента
Матч-центр
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Адам Махер
№93
Полузащитник
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Команда
Османлыспор
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 июля 1993 (26) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2012/2013
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Утрехт
1
Зриньски
1
минуты: 1' - 90'