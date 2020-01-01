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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Трапп
№1
Вратарь
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 июля 1990 (29) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отбор че-2020
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Айнтрахт
2
0
0
0