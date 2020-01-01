Тобиас Зиппель
№21
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 марта 1988 (32) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Боруссия
0
0
0
0