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Матч-центр
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Тобиас Зиппель
№21
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 марта 1988 (32) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
П
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Кр
Боруссия
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