Вилли Евсеев
№8
Полузащитник
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Команда
Ганза
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.02.2014 1 февр. 2014 сб 17:30
Шальке-04
2 : 1
Вольфсбург
1.02.2014 1 февр. 2014 сб 17:30
минуты: 87' - 90'
Шальке-04
2
Вольфсбург
1
минуты: 87' - 90'
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:30
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:30
был в запасе
Боруссия
2
Вольфсбург
2
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
Вольфсбург
3 : 1
Штутгарт
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
был в запасе
Вольфсбург
3
Штутгарт
1
был в запасе
8.12.2013 8 дек. 2013 вс 17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
8.12.2013 8 дек. 2013 вс 17:30
минуты: 87' - 90'
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
минуты: 87' - 90'
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
Вольфсбург
1 : 1
Гамбург
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Гамбург
1
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
Нюрнберг
1 : 1
Вольфсбург
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Нюрнберг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 2
Вольфсбург
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 20:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Вольфсбург
2
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Вольфсбург
3 : 0
Вердер
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
минуты: 88' - 90'
Вольфсбург
3
Вердер
0
минуты: 88' - 90'
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:30
Аугсбург
1 : 2
Вольфсбург
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:30
был в запасе
Аугсбург
1
Вольфсбург
2
был в запасе