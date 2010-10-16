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Матч-центр
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Феликс Бурмайстер
№0
Защитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Бавария
3
Ганновер-96
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 0
Ганновер-96
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Ганновер-96
0
был в запасе