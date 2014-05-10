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Матч-центр
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Кристофер Авевор
№6
Защитник
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Команда
Санкт-Паули
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
10.05.2014
10 мая 2014
сб
16:30
Ганновер-96
3 : 2
Фрайбург
10.05.2014
10 мая 2014
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Фрайбург
2
был в запасе
3.05.2014
3 мая 2014
сб
16:30
Нюрнберг
0 : 2
Ганновер-96
3.05.2014
3 мая 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Нюрнберг
0
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90'
17.04.2014
17 апр. 2014
чт
21:30
Айнтрахт
2 : 3
Ганновер-96
17.04.2014
17 апр. 2014
чт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Ганновер-96
3
был в запасе
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:30
Майнц
2 : 0
Ганновер-96
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:30
был в запасе
Майнц
2
Ганновер-96
0
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
19:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
19:30
был в запасе
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Боруссия
1
был в запасе
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 3
Ганновер-96
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Ганновер-96
3
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Ганновер-96
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 3
Нюрнберг
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Нюрнберг
3
был в запасе
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
был в запасе
8.11.2013
8 нояб. 2013
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
8.11.2013
8 нояб. 2013
пт
22:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:30
Вердер
3 : 2
Ганновер-96
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:30
был в запасе
Вердер
3
Ганновер-96
2
был в запасе
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
21:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Ганновер-96
0
был в запасе