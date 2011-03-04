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Матч-центр
Моя команда
Александру Ионицэ
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:30
минуты: 76' - 90'
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 76' - 90'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Фрайбург
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Фрайбург
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Шальке-04
3 : 0
Кельн
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 62' - 90'
Шальке-04
3
Кельн
0
минуты: 62' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Айнтрахт
0
был в запасе
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
17:30
Байер
3 : 2
Кельн
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
17:30
минуты: 71' - 90'
Байер
3
Кельн
2
минуты: 71' - 90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Фрайбург
3
Кельн
2
минуты: 81' - 90'
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
Кельн
1 : 1
Хоффенхайм
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
минуты: 90' - 90'
Кельн
1
Хоффенхайм
1
минуты: 90' - 90'
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
был в запасе
Майнц
2
Кельн
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Бавария
0
Кельн
0
минуты: 90' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
89'
89'
89'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
минуты: 76' - 90'
Кельн
1
Санкт-Паули
0
минуты: 76' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Вердер
4 : 2
Кельн
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 77' - 90'
Вердер
4
Кельн
2
минуты: 77' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Кайзерслаутерн
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
был в запасе
Кельн
1
Кайзерслаутерн
3
был в запасе