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Андре Рикардо Суарес
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
Ганновер-96
4 : 1
Кельн
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
был в запасе
Ганновер-96
4
Кельн
1
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Герта
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Герта
0
был в запасе
4.03.2012
4 марта 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кельн
4.03.2012
4 марта 2012
вс
19:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Кельн
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
17:30
Кельн
0 : 2
Байер
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Байер
2
минуты: 1' - 90'
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
17:30
Нюрнберг
2 : 1
Кельн
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Нюрнберг
2
Кельн
1
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:30
Кельн
0 : 1
Гамбург
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:30
был в запасе
Кельн
0
Гамбург
1
был в запасе
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
19:30
Кайзерслаутерн
0 : 1
Кельн
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
19:30
был в запасе
Кайзерслаутерн
0
Кельн
1
был в запасе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
Кельн
1 : 4
Шальке-04
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
был в запасе
Кельн
1
Шальке-04
4
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:30
Кельн
2 : 0
Ганновер-96
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:30
минуты: 56' - 57'
Кельн
2
Ганновер-96
0
минуты: 56' - 57'
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
19:30
Герта
1 : 1
Кельн
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Герта
1
Кельн
1
минуты: 1' - 46'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
2 : 0
Хоффенхайм
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 82'
Кельн
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 82'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
1 : 2
Нюрнберг
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:30
был в запасе
Кельн
1
Нюрнберг
2
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Гамбург
3 : 4
Кельн
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
Гамбург
3
Кельн
4
минуты: 1' - 68'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
Кельн
1 : 1
Кайзерслаутерн
85'
85'
85'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
минуты: 6' - 90'
Кельн
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 6' - 90'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
5
Кельн
1
был в запасе
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 88' - 90'
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 88' - 90'