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Матч-центр
Моя команда
Тиагу Мануэль Диас Корреа
№14
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Португалия
Дата рождения
12 июля 1990 (29) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Райо Вальекано
17
1
1
6
0
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эйбар
1
0
0
0
0