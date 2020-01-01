Тиагу Мануэль Диас Корреа
№14
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Португалия
Дата рождения
12 июля 1990 (29) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Райо Вальекано
17
1
1
6
0
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эйбар
1
0
0
0
0