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Тиагу Мануэль Диас Корреа
№14
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Португалия
Дата рождения
12 июля 1990 (29) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
был в запасе
Сельта
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
был в запасе
Севилья
5
Райо Вальекано
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
70'
70'
70'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
20:30
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
9.03.2019
9 марта 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2019
1 марта 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
1.03.2019
1 марта 2019
пт
23:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Жирона
2
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
Алавес
0 : 1
Райо Вальекано
90'
90'
90'
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Алавес
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
90'
90'
90'
90'
90'
90'
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
90'
был в запасе
Райо Вальекано
4
Сельта
2
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
65'
65'
65'
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
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