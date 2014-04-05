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Пениель Млапа
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
16:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
16:30
был в запасе
Нюрнберг
0
Боруссия
2
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
2
был в запасе
8.03.2014
8 марта 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Аугсбург
8.03.2014
8 марта 2014
сб
17:30
минуты: 74' - 90'
Боруссия
1
Аугсбург
2
минуты: 74' - 90'
1.03.2014
1 марта 2014
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
1.03.2014
1 марта 2014
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
1
минуты: 77' - 90'
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
минуты: 89' - 90'
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
минуты: 89' - 90'
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Боруссия
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Боруссия
1
был в запасе
7.02.2014
7 февр. 2014
пт
22:30
Боруссия
0 : 1
Байер
7.02.2014
7 февр. 2014
пт
22:30
минуты: 83' - 90'
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 83' - 90'
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
84'
84'
84'
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:30
84'
минуты: 81' - 90'
Ганновер-96
3
Боруссия
1
минуты: 81' - 90'
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
17:30
Гамбург
0 : 2
Боруссия
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
0
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:30
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
1
был в запасе