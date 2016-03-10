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Матч-центр
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Филипп Дежен
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
Базель
0 : 0
Севилья
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
был в запасе
Базель
0
Севилья
0
был в запасе