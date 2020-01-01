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Матч-центр
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Синдзи Кагава
№23
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Япония
Дата рождения
17 марта 1989 (31) год
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
Испания. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сарагоса
2
0
0
1
0