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Синдзи Кагава
№23
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Япония
Дата рождения
17 марта 1989 (31) год
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
Сарагоса
0 : 4
Реал
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
21:00
Сарагоса
3 : 1
Мальорка
8'
8'
8'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'