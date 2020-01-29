Синдзи Кагава
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бешикташ
Гражданство
Япония
Дата рождения
17 марта 1989 (31) год
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 23:00
Сарагоса
0 : 4
Реал
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 21:00
Сарагоса
3 : 1
Мальорка
8'
8'
8'
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'