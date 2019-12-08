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Лассе Собич
№3
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 янв. 1991 (29) лет
Рост
196
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2010/2011
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8'
8'
8'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе