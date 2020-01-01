Мухамед Бешич
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 сент. 1992 (27) лет
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шеффилд Юнайтед
1
1
0
0
0