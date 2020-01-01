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Лента
Матч-центр
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Мухамед Бешич
№21
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 сент. 1992 (27) лет
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Шеффилд Юнайтед
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