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Мухамед Бешич
№21
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 сент. 1992 (27) лет
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
62'
62'
62'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
62'
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'