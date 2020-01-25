Мухамед Бешич
№21
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 сент. 1992 (27) лет
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
62'
62'
62'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
62'
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'