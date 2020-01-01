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Лента
Матч-центр
Моя команда
Николай Йоргенсен
№9
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Дания
Дата рождения
15 янв. 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
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Фейеноорд
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