Николай Йоргенсен
№9
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Дания
Дата рождения
15 янв. 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
был в запасе