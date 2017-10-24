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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сидней Сэм
№33
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2017/2018
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
19:30
Падерборн
2 : 0
Бохум
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Бохум
0
минуты: 1' - 90'