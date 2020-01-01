Домагой Вида
№24
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 апр. 1989 (31) год
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
5
0
0
0
0