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Матч-центр
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Алексей Алексеев
№22
Нападающий
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Команда
Вентспилс
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
18:00
Вентспилс
0 : 1
Абердин
21.07.2016
21 июля 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Вентспилс
0
Абердин
1
минуты: 1' - 90'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
Абердин
3 : 0
Вентспилс
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
3
Вентспилс
0
минуты: 1' - 90'