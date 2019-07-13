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Руслан Галиакберов
№11
Нападающий
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 нояб. 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2012/2013
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 1
Нижний Новгород
90'
90'
90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
7.07.2019
7 июля 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 57'
Мордовия
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 57'