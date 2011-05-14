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Николас Юльич
№34
Полузащитник
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Команда
Саарбрюккен
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Штутгарт
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Штутгарт
1
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:30
Бавария
5 : 1
Байер
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:30
был в запасе
Бавария
5
Байер
1
был в запасе
22.10.2010
22 окт. 2010
пт
21:30
Гамбург
0 : 0
Бавария
22.10.2010
22 окт. 2010
пт
21:30
был в запасе
Гамбург
0
Бавария
0
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Бавария
3
Ганновер-96
0
был в запасе