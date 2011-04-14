Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Женеро Зефуйк
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2010/2011
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
ПСВ
2 : 2
Бенфика
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
ПСВ
2
Бенфика
2
был в запасе
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
22:05
Бенфика
4 : 1
ПСВ
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
Бенфика
4
ПСВ
1
был в запасе
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
Рейнджерс
0 : 1
ПСВ
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
был в запасе
Рейнджерс
0
ПСВ
1
был в запасе
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
ПСВ
0 : 0
Рейнджерс
10.03.2011
10 марта 2011
чт
21:00
был в запасе
ПСВ
0
Рейнджерс
0
был в запасе
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
ПСВ
3 : 1
Лилль
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
был в запасе
ПСВ
3
Лилль
1
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
Лилль
2 : 2
ПСВ
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Лилль
2
ПСВ
2
был в запасе