Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жослен Ру
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
Лозанна-Спорт
0 : 1
Палермо
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 87' - 90'
Лозанна-Спорт
0
Палермо
1
минуты: 87' - 90'
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
ЦСКА
5 : 1
Лозанна-Спорт
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 77' - 90'
ЦСКА
5
Лозанна-Спорт
1
минуты: 77' - 90'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Спарта
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 83' - 90'
Лозанна-Спорт
1
Спарта
3
минуты: 83' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Спарта
3 : 3
Лозанна-Спорт
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 82' - 90'
Спарта
3
Лозанна-Спорт
3
минуты: 82' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Палермо
1 : 0
Лозанна-Спорт
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 83'
Палермо
1
Лозанна-Спорт
0
минуты: 1' - 83'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Лозанна-Спорт
0 : 3
ЦСКА
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 74'
Лозанна-Спорт
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 74'