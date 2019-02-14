Алан Осорио да Коста Силва
№30
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Олимпиакос
2 : 2
Динамо
9'
9'
9'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
9'
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'