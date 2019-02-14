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Матч-центр
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Алан Осорио да Коста Силва
№30
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2011/2012
2010/2011
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Олимпиакос
2 : 2
Динамо
9'
9'
9'
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
9'
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'