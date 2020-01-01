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Лента
Матч-центр
Моя команда
Пицци (Луис Мигел Фернандес)
№21
Нападающий
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 окт. 1989 (30) лет
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2011/2012
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Бенфика
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