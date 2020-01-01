Пицци (Луис Мигел Фернандес)
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 окт. 1989 (30) лет
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бенфика
1
1
0
0
0