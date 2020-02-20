Пицци (Луис Мигел Фернандес)
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 окт. 1989 (30) лет
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
67'
67'
67'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
67'
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'