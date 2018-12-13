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Элдер Барбоза
№7
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 мая 1987 (33) года
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2011/2012
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Севилья
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Севилья
6
Акхисар Беледиеспор
0
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'