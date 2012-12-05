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Лента
Матч-центр
Моя команда
Анибал Капела
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2010/2011
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
Брага
1 : 2
Галатасарай
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
был в запасе
Брага
1
Галатасарай
2
был в запасе
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Брага
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Брага
2
был в запасе