Силвиу Мануэль де Асеведу
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.03.2016 9 марта 2016 ср 20:00
Зенит
1 : 2
Бенфика
9.03.2016 9 марта 2016 ср 20:00
был в запасе
Зенит
1
Бенфика
2
был в запасе
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 22:45
Бенфика
1 : 0
Зенит
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 22:45
был в запасе
Бенфика
1
Зенит
0
был в запасе