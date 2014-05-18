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Пауло Альфонсо Сантос Жуниор
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
65'
65'
65'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
4
Вальядолид
3
минуты: 1' - 90'
4.05.2014
4 мая 2014
вс
13:00
Альмерия
3 : 2
Бетис
4.05.2014
4 мая 2014
вс
13:00
был в запасе
Альмерия
3
Бетис
2
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Райо Вальекано
3 : 1
Бетис
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 32'
Райо Вальекано
3
Бетис
1
минуты: 1' - 32'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
был в запасе
Бетис
0
Севилья
2
был в запасе
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
Барселона
3 : 1
Бетис
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Барселона
3
Бетис
1
был в запасе
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:59
Бетис
1 : 2
Малага
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Малага
2
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
минуты: 1' - 46'
Сельта
4
Бетис
2
минуты: 1' - 46'
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Реал
5
минуты: 1' - 90'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
37'
37'
37'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Севилья
4
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эльче
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
20:00
Хетафе
3 : 1
Бетис
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
Бетис
1 : 0
Вильярреал
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:00
Атлетик
2 : 1
Бетис
22'
22'
22'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
Бетис
0 : 0
Гранада
60'
60'
60'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
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