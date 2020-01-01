Педро Мба Обьянг
№14
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 марта 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сассуоло
17
1
1
9
0
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
1
0
0
0
0