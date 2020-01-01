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Лента
Матч-центр
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Педро Мба Обьянг
№14
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 марта 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сассуоло
17
1
1
9
0
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
1
0
0
0
0