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Стив Джозеф-Ренетт
№83
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
5.05.2013
5 мая 2013
вс
12:30
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
5.05.2013
5 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
2
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:45
Анжи
1 : 1
Крылья Советов
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2013
9 марта 2013
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 2
ЦСКА
9.03.2013
9 марта 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Волга
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Волга
1
был в запасе
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
16:30
Крылья Советов
2 : 2
Краснодар
90'
90'
90'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Крылья Советов
2 : 2
Зенит
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
17:15
Крылья Советов
1 : 2
Анжи
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
15:30
ЦСКА
3 : 0
Крылья Советов
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
28'
28'
28'
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
5.08.2012
5 авг. 2012
вс
16:00
Крылья Советов
2 : 1
Кубань
86'
86'
86'
5.08.2012
5 авг. 2012
вс
16:00
86'
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
22.07.2012
22 июля 2012
вс
16:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
22.07.2012
22 июля 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'