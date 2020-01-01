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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сандро Вагнер
№2
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 нояб. 1987 (32) года
Рост
194
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
3
0
0
2
0