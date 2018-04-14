Рикардо Лаборде
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
86'
86'
86'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
86'
минуты: 72' - 90'
Краснодар
3
Арсенал
0
минуты: 72' - 90'
7.04.2018 7 апр. 2018 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Краснодар
7.04.2018 7 апр. 2018 сб 16:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
2
был в запасе
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
1
Анжи
1
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:30
Краснодар
0 : 1
Уфа
83'
83'
83'
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Краснодар
0
Уфа
1
минуты: 76' - 90'
10.03.2018 10 марта 2018 сб 16:30
Динамо
0 : 0
Краснодар
10.03.2018 10 марта 2018 сб 16:30
был в запасе
Динамо
0
Краснодар
0
был в запасе
3.03.2018 3 марта 2018 сб 19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
3.03.2018 3 марта 2018 сб 19:00
минуты: 90' - 90'
Краснодар
3
Ростов
1
минуты: 90' - 90'
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
был в запасе
Амкар
1
Краснодар
3
был в запасе
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 16:30
Краснодар
3 : 2
Ахмат
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 16:30
был в запасе
Краснодар
3
Ахмат
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:30
Краснодар
1 : 4
Спартак
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 80' - 90'
Краснодар
1
Спартак
4
минуты: 80' - 90'
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 16:30
был в запасе
Тосно
1
Краснодар
3
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 19:30
Локомотив
2 : 0
Краснодар
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 19:30
минуты: 59' - 90'
Локомотив
2
Краснодар
0
минуты: 59' - 90'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
минуты: 73' - 90'
Краснодар
0
ЦСКА
1
минуты: 73' - 90'
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
Краснодар
0 : 2
Зенит
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
0
Зенит
2
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Анжи
1
Краснодар
5
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
был в запасе
Уфа
0
Краснодар
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
Краснодар
2 : 0
Динамо
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
минуты: 81' - 90'
Краснодар
2
Динамо
0
минуты: 81' - 90'
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
17', 33'
17', 33'
17', 33'
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
17', 33'
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'