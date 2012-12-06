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Матч-центр
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Паскаль Дубе
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Янг Бойз
3 : 1
Анжи
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Янг Бойз
3
Анжи
1
минуты: 71' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Ливерпуль
2 : 2
Янг Бойз
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Ливерпуль
2
Янг Бойз
2
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Удинезе
2 : 3
Янг Бойз
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 74' - 90'
Удинезе
2
Янг Бойз
3
минуты: 74' - 90'