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Сенад Лулич
№19
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
18 янв. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
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5
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