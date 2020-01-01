Сенад Лулич
№19
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
18 янв. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
20
0
2
5
0