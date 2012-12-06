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Марио Раймонди
№16
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2010/2011
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Янг Бойз
3 : 1
Анжи
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Удинезе
2 : 3
Янг Бойз
77'
77'
77'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Янг Бойз
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
Удинезе
29'
29'
29'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
19:00
Анжи
2 : 0
Янг Бойз
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
19:00
был в запасе
Анжи
2
Янг Бойз
0
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Янг Бойз
3 : 5
Ливерпуль
17'
17'
17'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
3
Ливерпуль
5
минуты: 1' - 90'