Морено Костанцо
№16
Полузащитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Янг Бойз
2 : 0
Спарта
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Янг Бойз
2
Спарта
0
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Слован
1 : 3
Янг Бойз
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Слован
1
Янг Бойз
3
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Янг Бойз
2 : 0
Наполи
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Янг Бойз
2
Наполи
0
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Янг Бойз
5 : 0
Слован
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 64'
Янг Бойз
5
Слован
0
минуты: 1' - 64'