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Лента
Матч-центр
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Морено Костанцо
№16
Полузащитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2010/2011
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Янг Бойз
2 : 0
Спарта
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
Янг Бойз
2
Спарта
0
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Слован
1 : 3
Янг Бойз
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Слован
1
Янг Бойз
3
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Янг Бойз
2 : 0
Наполи
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Янг Бойз
2
Наполи
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Янг Бойз
5 : 0
Слован
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 64'
Янг Бойз
5
Слован
0
минуты: 1' - 64'