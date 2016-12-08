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Скотт Суттер
№23
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2010/2011
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
Янг Бойз
3 : 0
Астана
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
3
Астана
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 1
Янг Бойз
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
Астана
0 : 0
Янг Бойз
73'
73'
73'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Астана
0
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Янг Бойз
0 : 1
Олимпиакос
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90'