Роман Бюрки
№1
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 нояб. 1990 (29) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Боруссия
2
0
0
0