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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Бюрки
№1
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 нояб. 1990 (29) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Боруссия
2
0
0
0