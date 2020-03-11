Роман Бюрки
№1
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 нояб. 1990 (29) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'