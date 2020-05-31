Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Бюрки
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 нояб. 1990 (29) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
Падерборн
1 : 6
Боруссия
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Боруссия
6
минуты: 1' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Байер
4
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Унион
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
3
Боруссия
5
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Фортуна
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Фортуна
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 2
Боруссия
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
Боруссия
3 : 3
Падерборн
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Падерборн
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Вольфсбург
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры