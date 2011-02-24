Хрвое Буковски
№28
Вратарь
Подписаться
Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 19:00
Зенит
3 : 1
Янг Бойз
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 19:00
был в запасе
Зенит
3
Янг Бойз
1
был в запасе
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Янг Бойз
2 : 1
Зенит
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Янг Бойз
2
Зенит
1
был в запасе