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Лента
Матч-центр
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Хрвое Буковски
№28
Вратарь
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
19:00
Зенит
3 : 1
Янг Бойз
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
19:00
был в запасе
Зенит
3
Янг Бойз
1
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
Янг Бойз
2 : 1
Зенит
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Янг Бойз
2
Зенит
1
был в запасе