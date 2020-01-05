Флориан Джозефзун
№7
Нападающий
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 февр. 1991 (29) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
был в запасе