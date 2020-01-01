Серхи Гомес
№20
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июля 1992 (27) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
4
0
0
2
0