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Лента
Матч-центр
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Серхи Гомес
№20
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июля 1992 (27) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
4
0
0
2
0