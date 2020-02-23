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Серхи Гомес
№20
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июля 1992 (27) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Севилья
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
33'
33'
33'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
82'
82'
82'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Леганес
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Севилья
1
Леванте
0
был в запасе